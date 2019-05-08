У Братиславі обговорили "мовний закон"

Заступник глави МЗС України обговорив "мовний закон" з главою МЗС Угорщини. Про це під час брифінгу заявила спікер МЗС Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, "мовний закон" обговорювалося в кулуарах дипломатичної зустрічі.

"Зустріч Вишеградської групи східного партнерства у Братиславі (6 травня - ред.) проходила під знаком обговорення питань десятирічного партнерства. Обговорення ухвалення "мовного закону" не було на порядку денному цієї зустрічі. Але в кулуарах відбулася коротка бесіда заступника глави МЗС Василя Боднара з главою угорського зовнішньополітичного відомства Петром Сійярто", - заявила Зеленко.

За її словами, главу МЗС Угорщини поінформували, що закон не обмежує прав застосування мов національних меншин в Україні.

Український дипломат поінформував його про основних положеннях "мовного закону". Запевнив, що цей закон не обмежує використання мов національних меншин. Було відзначено, що особливості застосування мов нацменшин будуть визначені в окремому законі", - додала вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе у Брюсселі зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, на якій обговорить новий закон про функціонування української мови як державної. Клімкін і Сійярто обговорять український закон на міністерському засіданні "Східного партнерства".

Крім того, Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий 25 квітня Верховною радою "мовний закон". За його словами, закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антивенгрескую політику".