Участвовать в собрании ОСМД и решать судьбу дома при восстановлении можно дистанционно, - Шуляк

"Этот закон упростит и ускорит все процессы, связанные с функционированием ОСМД. Сейчас многие владельцы жилья находятся либо за пределами Украины, либо переехали в другие регионы и физически не могут участвовать в принятии решений, касающихся многоквартирного дома. Кроме неудобств это тормозит возобновление жилищного фонда после разрушений, вызванных российской агрессией. Поэтому мы эту ситуацию исправили", - пояснила Шуляк.

По ее словам, теперь получить сообщения о собрании ОСМД, принять в них участие и получить информацию о результатах можно будет в смартфоне, находясь в любом городе Украины или за ее пределами.

"Сейчас владелец жилья в ОСМД сможет получить информацию о сборах на электронную почту или через другие цифровые сервисы, срок такого сообщения сократили с 14 до 10 дней. А принять участие в собрании и проголосовать можно в формате видеоконференции. Закон унифицирует голосование членов ОСМД листами опроса независимо от того, голосовали они на собрании или посредством письменного опроса в е-форме", - подчеркнула председатель профильного комитета.

Она добавила, что для принятия решения теперь достаточно 50%+1 голос вместо двух третей, как требовалось ранее.

"Такое требование старого законодательства фактически парализовало работу ОСМД, особенно крупных. Именно поэтому в 70% многоквартирных домов совладельцы вообще не определили форму управления. А это одна из причин, которая делала невозможным участие домов в программах Фонда энергоэффективности. Сейчас эта проблема будет решена", - заверила Шуляк.

Единственное исключение из этого правила - это голосование жителей за отключение от сетей централизованного снабжения коммунальных услуг. В этом случае нужно набрать 75%+1 голос.

Кроме того, закон увеличил время проведения опроса до 45 дней. Некоторые дома значительно больше других, соответственно, время для принятия решений может существенно отличаться.

"Этот закон вместе с подзаконными актами существенно упростит процесс создания ОСМД, сделает процесс управления многоквартирным домом более прозрачным и эффективным, а также уменьшит расходы на операционную деятельность", - подытожила Шуляк.