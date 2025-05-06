Братья-близнецы: что такое бейджинжиниринг в мире авто

В автомобильном мире есть понятие, которым может и не стоит гордиться, но оно помогает зарабатывать производителям деньги, а потребителям - получать то, что им кажется нужным. Это бейджингениринг - от английского badge engineering, что переводится как конструирование фирменного значка.

Речь идет о практике выпуска одного и того же автомобиля под разными брендами с минимальными техническими или визуальными отличиями. Фактически, это та же машина, но с другим логотипом и замененной внешней отделкой - например, решеткой радиатора, фарами, деталями интерьера и т.д. Для чего это делается и хорошо это или плохо?

Какие машины построены по методу бейджинжиниринга

Считается, что истоки бейджинжиниринга достигают 1930-х годов, когда американские концерны General Motors и Chrysler начали продавать одни и те же модели под разными суббрендами для более широкого охвата рынка. Например, автомобиль мог выходить как Chevrolet для массового потребителя, Buick - для среднего класса и Cadillac - для премиального сегмента, сохраняя при этом единую раму, кузов и большинство компонентов.

Это было время, когда на необъятном американском рынке формировалась сегментация не по классу моделей (как в Европе), а так сказать, по классу брендов: например, Ford и Chevrolet с тех пор позиционируются как самые дешевые машины, а их копии со значками Mercury и Lincoln и Buick с Cadillac'ом заявлены дороже, потому что эти бренды были провозглашены более "богатыми".

С годами, по мере глобализации мировой экономики, эта практика стала еще масштабнее. Один из ярких примеров - сотрудничество японской Toyota и французского PSA Group (теперь часть Stellantis). Модель Toyota Aygo имеет клоны - Peugeot 108, Citroën C1 и даже Aston Martin Cygnet. Они производились на одном заводе в Чехии, имели идентичные технические характеристики, но отличались внешними элементами дизайна и эмблемами.

Другой пример - Chevrolet Captiva, которая в разное время, в разных регионах и на разных континентах продавалась как Opel Antara, Holden Captiva, Daewoo Winstorm или GMC Terrain.

Хрестоматийный пример середины 1980-х годов - удачная переднеприводная платформа американского концерна General Motors под названием J-body. В континентальной Европе это был автомобиль Opel Ascona С, в Британии - Vauxhall Cavalier, в Японии - Isuzu Aska, в Мексике - Chevrolet Monza, в Австралии - Holden JJ Camira. В самой Америке этот автомобиль знали одновременно как Chevrolet Cavalier, Buick Skyhawk, Oldsmobile Firenza, Pontiac 2000/Sunbird и даже как... Cadillac Cimarron (что стало предметом недобрых шуток).

Собственно, необязательно ходить так далеко - народный для Украины Lanos даже в Украине знают и как Daewoo Lanos, и как Chevrolet Lanos, а в соседних странах он дополнительно известен как Doninvest Assol, Chevrolet Chance, FSO Lanos.

Какая польза от бейджинжиниринга

Основная цель бейджингениринга - экономия. Разработка новой модели с нуля, особенно в наши дни, означает миллиардные инвестиции, на которых можно неплохо сэкономить. Поэтому вместо создания уникальных авто маркетологи вместе с дизайнерами изловчились менять статус моделей заменой одного лишь названия.

А уже в ХХ веке компании научились строить так называемые модульные платформы, которые позволяют делиться с другими брендами - в том числе с конкурентами! - двигателями, трансмиссиями, подвесками и даже кузовами. Цель та же - чтобы уменьшить затраты на разработку, логистику и сертификацию. Это позволяет быстрее выводить продукцию на рынок и адаптировать ее под локальные потребности.

Что плохого в бейджинговом инжиниринге

Да, у этой стратегии есть и минусы. Прежде всего, она порой негативно влияет на имидж модели и бренда, особенно если "новинка" оказывается лишь перерисованным вариантом уже известной машины. Характерный пример - тот же Cadillac Cimarron, недопустимо маленький для премиального бренда, да и для американского автомобиля вообще.

Еще один откровенный негатив, связанный с чехардой переименований, в том, что покупатель машины престижного бренда остается словно обманутым. Ведь он платит большие деньги фактически за то же самое, что и покупатель бюджетной модели с другим лого на капоте. И у того, и у того авто может использоваться примитивная подвеска на стойках типа McPherson, не быть подрамников, но быть в наличии теснота на заднем ряду сидений и плохо защищенный от коррозии кузов.

Вкратце

Итак, одинаковые автомобили с разными названиями продолжают ездить по дорогам во всех уголках мира. И в этом нет большой проблемы, особенно если при этом они стоят примерно одинаковых денег. А если вам не хочется чувствовать себя обманутым - или если вы хотите получить лучшую начинку за меньшие деньги - разбирайтесь с происхождением каждого авто, которое рассматриваете как предмет покупки. Независимые автомобильные производители, которые не обмениваются ни с кем платформами и шильдиками, заканчиваются, но они еще есть.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.