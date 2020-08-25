Брат Навального заявив, що головлікар омської лікарні заважав відправці опозиціонера в Німеччину

Головний лікар омської лікарні перешкоджав діагностиці та транспортуванню російського опозиціонера Олексія Навального до німецької клініки. Лікар говорив, що політик нетранспортабельний і перешкоджав родичам і друзям Навального спілкуватися з німецькими лікарями, які приїхали до Омська.

Про це брат політика Олег Навальний написав у своєму Facebook.

“Класну прес-конференцію сьогодні влаштували в Омську пара медадміністраторів. Особливо доставили слова головлікаря про те, що він не почув „дякую“. Це, звичайно, неправда. Напевно йому сказали спасибі в різних управліннях за організацію процесу утримання Олексія”, - написав він.

Олег Навальний повідомив, що цей лікар йому особисто говорив, що Олексій нетранспортабельний, і його не відпустять на лікування до Німеччини.

“Саме він з бандою мозівців тиснули на лікарів, щоб вони підтверджували тезу про неможливість транспортування (в приватному порядку персонал, який займався лікуванням, з першого моменту говорили, що його треба вивозити). Саме він перешкоджав нашому спілкуванню з лікарями з Німеччини, коли вони приїхали в омську лікарню. Саме він нахабно брехав всьому світу, що діагноз - порушення обміну речовин, а отруєння повністю виключено”, - заявив брат Навального.

Водночас він подякував пілотам, які оперативно посадили літак в Омську, лікарям швидкої допомоги, медперсоналу з Омська і Москви і всім, "хто допоміг натиснути на владу" і організувати транспортування Навального в Німеччину.

Нагадаємо, 20 серпня Навального госпіталізували до Омської лікарні. У медичному закладі Навальний впав у кому. Російські лікарі так і не змогли назвати причини різкого погіршення стану російського опозиціонера. Оточення Навального стверджує, що його отруїли.

Лікарі "Шаріте" заявили, що Навального отруїли інгібіторами холінестерази.

Про те, що в аналізах Навального виявили тільки алкоголь та кофеїн, запевняли до цього російські лікарі.