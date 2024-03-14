Участвовали в боях за Змеиный и не только. В ВМС показали работу операторов Bayraktar

Как отметили в ВМС, операторы Bayraktar остановили первую колонну техники оккупантов, которая двигалась с территории временно оккупированного Крыма в начале полномасштабного вторжения. Таким образом на некоторое время было остановлено продвижение врага вглубь нашей страны.

"Дальше - уничтожение техники и живой силы оккупантов, разведка, поддержка войск, борьба за остров Змеиный", - уточнили военные.

Там добавили, что операторы Bayraktar и сейчас выполняют свои задачи, но об этом расскажут позже.

Bayraktar

Напомним, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения россиян используют ударный дрон Bayraktar для атак. В частности, его применяли для ударов по оккупантам на территории острова Змеиный.

Недавно посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что тактика использования дронов Bayraktar с начала полномасштабной войны изменилась. Но их актуальность не исчезла.

При этом в Украине строят завод турецкой компании Baykar, которая производит Bayraktar. Строительство завершат в течение 1,5 года, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.