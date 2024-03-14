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Участвовали в боях за Змеиный и не только. В ВМС показали работу операторов Bayraktar

Фото: в ВМС показали работу операторов Bayraktar (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают использовать беспилотники Bayraktar в войне с российскими оккупантами. Появилось видео работы операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отметили в ВМС, операторы Bayraktar остановили первую колонну техники оккупантов, которая двигалась с территории временно оккупированного Крыма в начале полномасштабного вторжения. Таким образом на некоторое время было остановлено продвижение врага вглубь нашей страны. 

 

"Дальше - уничтожение техники и живой силы оккупантов, разведка, поддержка войск, борьба за остров Змеиный", - уточнили военные. 

Там добавили, что операторы Bayraktar и сейчас выполняют свои задачи, но об этом расскажут позже. 

Bayraktar 

Напомним, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения россиян используют ударный дрон Bayraktar для атак. В частности, его применяли для ударов по оккупантам на территории острова Змеиный. 

Недавно посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что тактика использования дронов Bayraktar с начала полномасштабной войны изменилась. Но их актуальность не исчезла. 

При этом в Украине строят завод турецкой компании Baykar, которая производит Bayraktar. Строительство завершат в течение 1,5 года, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

 

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