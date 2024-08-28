Нехватки газа не будет, но есть угрозы для больших городов: чего ожидать от отопительного сезона

Отмечается, что до 1 ноября нужно накопить 13,2 млрд. кубометров газа. Вместе с этим, в "Нафтогазе" уверяют, что ввиду возросших на 7% темпов добычи это возможно.

Как сказал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, он не видит угроз, которые могли бы указать на вероятность нехватки газа.

"Его достаточно. Даже с учетом возможного роста потребления новых газотурбинных и газокомпрессорных установок для генерации электроэнергии", - заявил собеседник.

Однако новый отопительный сезон все равно будет иметь свои угрозы. Рябцев отметил, что они касаются больших городов и многоэтажных домов.

Он пояснил, что в большинстве таких домов на вход подаются только холодная вода и электрическая энергия. При отсутствии света более 4 часов насосы компрессорных станций водоканалов не могут выполнять свою работу.

"Вода не подается на верхние этажи. И риск связан не столько с подачей воды - это можно решить, сделав запасы - сколько с канализационными сетями", - добавил Рябцев.