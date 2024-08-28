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Нехватки газа не будет, но есть угрозы для больших городов: чего ожидать от отопительного сезона

Фото: обогреватель (Getty Images)
Автор: Нина Еланская, Данила Крамаренко

Новый отопительный сезон будет иметь вызовы и угрозы. Однако Украина его пройдет, обеспечивая себя газом собственной добычи.

Отмечается, что до 1 ноября нужно накопить 13,2 млрд. кубометров газа. Вместе с этим, в "Нафтогазе" уверяют, что ввиду возросших на 7% темпов добычи это возможно.

Как сказал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, он не видит угроз, которые могли бы указать на вероятность нехватки газа.

"Его достаточно. Даже с учетом возможного роста потребления новых газотурбинных и газокомпрессорных установок для генерации электроэнергии", - заявил собеседник.

Однако новый отопительный сезон все равно будет иметь свои угрозы. Рябцев отметил, что они касаются больших городов и многоэтажных домов.

Он пояснил, что в большинстве таких домов на вход подаются только холодная вода и электрическая энергия. При отсутствии света более 4 часов насосы компрессорных станций водоканалов не могут выполнять свою работу.

"Вода не подается на верхние этажи. И риск связан не столько с подачей воды - это можно решить, сделав запасы - сколько с канализационными сетями", - добавил Рябцев.

Напомним, что льготную цену для населения и производителей тепла правительство продлило до следующей весны. Тем временем Нафтогаз продолжает готовиться к холодному периоду, чтобы обеспечить население необходимыми ресурсами.

Ранее мы сообщали, что ДТЭК инвестировал около 2 млрд гривен для преодоления последствий, повлекших российские обстрелы, до прихода зимы.

Недавно глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, насколько сейчас Украина готова к зимнему периоду.

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Отопительный сезон