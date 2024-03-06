Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации

При подготовке материала использовались данные Государственной службы занятости, комментарии руководительницы отдела аналитики Ассоциации ритейлеров Украины Яны Ермаковой, руководителя агрокомпании "Приднепровский Край" Михаила Петрова, исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко.

С ужесточением правил мобилизации рынок труда в Украине все больше меняется. В компаниях разного профиля – от строительных до транспортных, – заявляют о нехватке специалистов. Часть вакансий, ранее считавшихся более "мужскими", заполняют женщины. Но нередко пол работника не так важен, как навыки, говорят представители бизнеса. Многие квалифицированные кадры со знанием иностранных языков выехали еще во время первой фазы большой войны, и вакансии заполнять сложно.

В каких отраслях наиболее ощутимый дефицит кадров и как бизнес справляется с вызовами войны – читайте подробнее в материале журналистки Катерины Гончаровой.

Каких сотрудников не хватает и как изменились зарплаты

В прошлом месяце одна из транспортных компаний закрыла свой офис во Львове. До этого у них на треть сократился штат работников в столице.

"Некоторые водители уволились сами: говорят, что не хотят ездить и "собирать повестки". Часть других мобилизовали, они сейчас на фронте. Пока будем концентрироваться на перевозках по Киевщине. Но на будущее делать какие-то прогнозы тяжело", – говорит РБК-Украина один из логистов компании. Он сам думает понемногу искать работу на зарубежных рынках. Говорит, в Украине немало компаний, где можно дистанционно планировать маршруты грузового транспорта в ЕС и США. Для этого он хочет пойти на курсы английского языка.

Сейчас в Украине в целом и в ритейле, в частности, наблюдается очень большой дефицит кадров, говорит руководитель отдела аналитики Ассоциации ритейлеров Украины Яна Ермакова. Главными причинами она называет миграцию граждан за границу и мобилизацию.

В разрезе профессий наиболее востребованные и дефицитные за последние 12 месяцев – продавцы-консультанты, кассиры, охранники, руководители магазинов, заместители руководителя, грузчики, водители.

Фото: Водители – одна из дефицитных профессий во время войны (Getty Images)

Ассоциация ритейлеров Украины совместно с онлайн платформой по поиску работы robota.ua подсчитали RR-индекс, который показывает соотношение активных кандидатов, взаимодействующих с вакансией, к количеству вакансий на рынке по выбранным параметрам. По этим данным, острый дефицит кандидатов на должность продавца-консультанта – RR-индекс составляет 1,6. На втором месте по дефициту с коэффициентом 3,4 – должность кассира. Среди должностей, которые имеют дефицит кандидатов, также есть должности грузчика и водителя", – комментирует представитель RAU.

В 2023 году компании рынка ритейла повышали уровень заработной платы сотрудникам от 5% до 20%, а по некоторым профессиям и до 30%.

“Этот показатель напрямую зависит от возможности и финансовой состоятельности компаний. В 2024 году компании еще закладывают в среднем дополнительные 5-20% роста фонда заработной платы. Обычно пересмотр зарплаты компании проводят в первом квартале", – добавляет Ермакова.

Несмотря на войну, за 2023 год зарплата в Украине выросла. К примеру, в среднем по рынку ритейла в январе 2023 года охраннику предлагали 11 154 грн, а в декабре 2023 года – 14 220 грн. Кассиру предлагали в январе 2023 года 12 434 грн, а в декабре 2023 – 15 690 грн, а руководителю магазина в январе 2023 – 25 942 грн, тогда как в декабре 2023-го – уже 27 100 грн. Самая низкая средняя зарплата в продуктовом ритейле по Украине – зарплата пекаря (16 310 грн), а самая высокая – товароведа (18 470 грн).

Но остается разница между зарплатами, которые предлагают людям и теми, сколько хотят получить работники. По данным RAU, эта разница составляет от 6 до 38% в зависимости от должности.

Женщины заполняют "мужские" вакансии

В Украине из-за войны и мобилизации все больше женщин приходит в "мужские" профессии. В Государственной службе занятости говорят, что все чаще возникают трудности с "закрытием" вакансий по профессиям, на которые раньше традиционно больше шли мужчины. Это строители, водители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры.

Поэтому на такие вакансии чаще принимают женщин. Их стало больше в профессиях электромонтера, тракториста, машиниста на шахте. Перед началом работы компании предлагают женщинам соответствующее обучение.

Фото: Несмотря на войну, в Украине фиксируют рост зарплат (Getty Images)

По данным Госслужбы занятости, с их помощью работу в строительстве в 2023 году нашли 1,2 тысяч женщин, и теперь они составляют уже 38% от работающих в отрасли. В "довоенном" 2021 году женщин в строительстве было только 20%.

Такую же тенденцию описывают РБК-Украина и в ритейле. Там уже давно идет смена традиционных гендерных ролей в определенных профессиях. В частности, из-за нехватки заявок от мужчин. Все чаще женщины приглашают на позиции охранников, водителей, грузчиков.

"Этот тренд уже заметен в продуктовом ритейле и в сегменте автозаправочных станций (АЗК). В одной из крупнейших сетей супермаркетов в Украине АТБ берут женщин на должности охранников и грузчиков. Предварительно компания проводит специальное обучение. А в национальной сети автозаправочных комплексов UPG женщины уже занимают должности водителей, заправщиц, грузчиков и охранниц", – объясняют в RAU.

Некоторые отрисли все же имеют более "мужское" лицо. Например, сельское хозяйство – за счет того, что там много тяжелой физической работы, говорит РБК-Украина руководитель компании "Приднепровский Край" Михаил Петров. На его предприятии пропорция "мужчины-женщины" за время войны не изменилась. Говорит, что примерно такая же ситуация и у его коллег на других предприятиях.

"Сейчас не проблема увидеть женщину-оператора дрона. Это и интеллектуальная работа в том числе. Но есть профессии в нашей отрасли, где женщина просто не выдержит физически, и где она рискует потерять здоровье. Я бы не поставил женщину менять колеса в тракторе. Не поставил бы сварщиком, или загружать тяжелые грузы. Поэтому не думаю, что заменить женщиной мужчину можно повсюду", – убежден Михаил.

Фото: Все больше женщин заполняют вакнсии, ранее считавшиеся более "мужскими" (Getty Images)

Рост расходов в сельском хозяйстве

Во время войны много проблем возникло с поиском работников и в сельском хозяйстве. Из-за усиления мобилизации агропредприятия вынуждены "перекупать" специалистов из других компаний. Поэтому растут расходы на зарплаты, говорит руководитель агропредприятия.

"Поставить кого-либо управлять ценными ресурсами я не могу, приходится искать профильных специалистов. На зарплаты траты выше, потому что важен момент справедливости, если поднять зарплату одному, не хотел бы другого оставить без повышения. Почти все высокоэффективные бизнесы существенно оптимизировали штат и научили высокопроизводительных и универсальных специалистов, поэтому мобилизация даже 20% персонала несет существенные риски работы таких компаний", – рассказывает Михаил Петров.

Стране важно удерживать фронт, и чтобы при этом как-то существовал бизнес, платящий налоги. Часть людей должны мобилизовать, это необходимость, говорит он. "Но забирают квалифицированных инженеров, которые потом пишут, что их поставили рыть блиндажи, а не ремонтировать танки. Поэтому у меня есть большие вопросы к распределению ресурсов", – добавляет аграрий.

Дефицит кадров, считает он, хуже всего повлияет на предприятия, которые держатся на узких специалистах: компания типа Intel может ощутить перебои в производстве чипов, если мобилизуют 5 работников из 100. Практически тоже самое – и с инженерами на агропредприятиях, уверяет Петров.

Фото: В сельском хозяйстве выросли расходы на зарплаты, потому что многих специалистов нужно "перекупать" из других компаний (Getty Images)

"У нас один человек собирал на комбайне, скажем, 5 000 гектаров урожая в год. И, при отсутствии экипажа, я должен потратить дополнительные 200 тысяч долларов, чтобы нанять всю эту технику и специалистов. Хуже всего, когда это начнет влиять на качество и количество. Увеличение расходов и уменьшение урожайности будет означать падение объемов производства и падение ВВП", – говорит предприниматель.

В Украине действует программа бронирования для части работников предприятий критической инфраструктуры. Компания имеет возможность бронировать 50% от военнообязанных рабочих. Михаил Петров видит в этом несколько проблем. Одна из них – предприятие представляет на бронь, раскрывая Генштабу личные данные работающих, а их вместо брони наоборот мобилизуют.

"Мы определяем работников критическими, потому что без них нам не обойтись. Но именно их первыми и забирают на войну. Обжаловать невозможно: военкоматы формально ничего не нарушают. Если мы договорились об адекватных правилах взаимодействия в условиях войны, то их нужно соблюдать. Но вместо искать условно безработных, некоторые ТЦК, получив пакет документов наших работников, просто вручают боевые повестки. За прошлый год мы уплатили в бюджет 230 миллионов гривен налогов, имеем мобилизационную задачу от военных администраций и статус критического предприятия, но вместо сотрудничества имеем и такие проблемы", – жалуется он.

Как строить планы в условиях войны

Проблема "номер один" в бизнес-сообществе сейчас – нехватка трудового ресурса и сложности с восполнением вакансий. Чтобы компаниям оставаться на плаву и конкурировать, им нужны работники, говорит в разговоре с РБК-Украина исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В прошлом году в Украину заходили многие международные проекты, где оплату труда предлагали в международной валюте. Среди требований – знание английского языка, но очень много людей с такими навыками уехали за границу или мобилизованы в ВСУ, говорит эксперт.

"Многие крупные украинские или международные компании до полномасштабной войны привыкли, что могут легко набрать активных профессиональных людей с хорошими навыками. Но сейчас с этим сложно. Компании это видят и думают: хорошо, возьмем из тех, кто есть. Но потом много времени уходит на обучение специалиста. Часто это не одна неделя, и это дополнительные затраты", – описывает она тенденцию.

На такие вакансии, конечно, подают резюме. Но часто это не те, кто отвечает требованиям. А еще многие мужчины не рассматривают официальный найм на работу, потому что для этого нужно взаимодействовать с ТЦК. Поэтому все меньше соглашаются на официальные контракты.

Фото: У IT-специалистов много вопросов по выездам за границу, чтобы привлекать клиентов и проекты (Getty Images)

"Это плохо для компаний, которые работают "в белую" и платят все налоги. И вот сейчас нужно как-то сохранить баланс между тем, чтобы компании не закрывались, и чтобы при этом у нас были успехи на фронте", – добавляет специалист.

В IT-компаниях – похожие "тренды": активных на рынке специалистов там тоже стало меньше. Но на отрасль повлияло и то, что иностранные компании перестают давать заказы украинским специалистам из-за войны в целом, констатирует Анна Деревянко. Раньше многие айтишники зарабатывали именно на зарубежных рынках.

"Также у IT-специалистов много вопросов по выездам за границу, чтобы как-то привлекать клиентов и проекты. Вопрос выезда бизнеса за границу до сих пор не урегулирован. Да и иностранцев стоит привлекать приезжать в Украину. Чтобы они собственными глазами увидели, что есть условно безопасные регионы, где можно вести бизнес. Но Украина – это "красная зона" с точки зрения туристического страхования, для иностранцев это стоит дорого. За рубежом должно быть больше информации о том, что украинцы могут вести бизнес, хоть и в сверхсложных условиях", – говорит собеседница.

Однако это все равно не решит вопрос нехватки кадров внутри страны, отмечает она. Помочь в этом может урегулировать вопрос бронирования сотрудников, понятны правила мобилизации. С прозрачными правилами игры бизнесу будет понятнее, на что рассчитывать, и тогда даже во время войны сможет строить планы на будущее.

"Хотя я вижу, что предпринимателивсе равно будут стараться оставаться в стране, расширять деятельность. Вносить вклад в экономику нашей страны, платить налоги. И развиваться технологически, что также будет помогать нашим военным на фронте", – убеждена Анна Деревянко.