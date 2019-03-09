У БПП заявили, що за подіями 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі

БПП вимагає покарати учасників нападу на поліцейських у Києві

События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии "БПП "Солидарность".

"Мы имеем дело с очередной попыткой погрузить Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: метание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц, и тому подобное. Именно к такому видеоряду традиционно стремится российская машина пропаганды. Все с одной целью - свержение демократической проевропейской власти", - говорится в заявлении.

Как заявили в БПП, за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы.

"Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто стремится в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", - отметили в БПП.

БПП требует наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности.