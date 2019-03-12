БПП вимагає розповісти про домовленості Тимошенко з Коломойським

Герасимов вважає, що у Тимошенко і Коломойського є домовленості

"Блок Петра Порошенко" (БПП) требует публичной информации о договоренностях лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с Игорем Коломойским. Об этом народный депутат, председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил во время выступления в парламенте.

"Сегодня все обсуждают эту запись, но для нас в этой записи нет ничего нового. Она демонстрирует то, что мы очень хорошо знаем: у Игоря Валерьевича Коломойского есть два кандидата на выборы – Зеленский и Тимошенко", - отметил Герасимов.

"Давние связи Юлии Владимировны и Игоря Валерьевича – “секрет полишинеля” и бюджет уже неоднократно рассчитывался за их политические союзы. Происхождение этой записи непонятное, но достоверность сомнения не вызывает... Юлия Владимировна, общество устало от Вашей постоянной лжи, которая стала Вашей визитной карточкой как старого политика. Вы уже 25 лет в политике боритеся с олигархами. Начинали с Лазаренко, заканчиваете с Коломойским",- подчеркнул народный депутат.

Резюмируя, он подчеркнул: "Мы требуем публичной информации о политических и финансовых аспектах Ваших договоренностей с Игорем Коломойским".