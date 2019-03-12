БПП вимагає розповісти про домовленості Тимошенко з Коломойським

Фото: Артур Герасимов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Герасимов вважає, що у Тимошенко і Коломойського є домовленості

"Блок Петра Порошенка" (БПП) вимагає публічної інформації про домовленості лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко з Ігорем Коломойським. Про це народний депутат, голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив під час виступу у парламенті.

"Сьогодні всі обговорюють цей запис, але для нас у цьому записі немає нічого нового. Він демонструє те, що ми дуже добре знаємо: у Ігоря Валерійовича Коломойського є два кандидати на вибори – Зеленський і Тимошенко", - зауважив Герасимов.

"Давні зв’язки Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича – “секрет полішинеля” і бюджет вже неодноразово розраховувався за їхні політичні союзи. Походження цього запису незрозуміле, але достовірність сумніву не викликає… Юліє Володимирівно, суспільство втомилося від Вашої постійної брехні, яка стала Вашою візитною карткою як старого політика. Ви вже 25 років в політиці боритеся з олігархами. Починали з Лазаренка, завершуєте з Коломойським",- підкреслив народний депутат.

Резюмуючи, він наголосив: "Ми вимагаємо публічної інформації про політичні та фінансові аспекти Ваших домовленостей з Ігорем Коломойським".