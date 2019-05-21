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БПП проти "пожежних" змін до виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    21.05.2019 - 16:20
БПП проти "пожежних" змін до виборчого законодавства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У БПП зробили заяву щодо розпуску Ради

"Пожежні" зміни до виборчого законодавства вже після того, як оголошене рішення президента про розпуск Верховної ради, – це фікція, а не реформа виборчої системи. Про це йдеться у заяві "Блоку Петра Порошенка" (БПП). 

"Ініціатори швидкої корекції закону залишають незмінною ключову проблему – закритість партійних списків. Якою б не була система – змішаною, мажоритарною чи пропорційною – списки мають бути відкритими. Це і є реформа, все інше – її імітація або чистої води політична кон’юнктура", - йдеться у заяві.

На думку БПП, зниження прохідного бар’єру до 3% створює ситуацію політичної безвідповідальності, і може бути шляхом до політичної дезінтеграції України, проведення до парламенту регіональних політичних проектів та «кишенькових» партій, які фінансуються олігархами.

"Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" вважає, що Верховна рада має найближчим часом зосередитись на ретельному розгляді у другому читанні Виборчого кодексу, знайти оптимальну модель відкритих списків", - йдеться у заяві.

При цьому, переконані у БПП, процес зміни виборчого законодавства має відбуватися відповідно до стандартів ОБСЄ, про що публічно заявила і ЦВК. Усталена міжнародна практика у демократичних країнах не передбачає зміну виборчого законодавства пізніше ніж за рік до проведення відповідних виборів.

"Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» наголошує, що починаючи з 2014 року в Україні відбулися 2 президентські виборчі кампанії, вибори до Верховної Ради України та до місцевих рад, і кожна з цих кампаній за оцінками міжнародних спостережних місій відбувалася чесно і прозоро, у відповідності до стандартів. Переконані, що ця висока планка має триматися і надалі, щоб політична доцільність не зруйнувала довіру суспільства до виборчих процедур", - заявили у БПП.

У політсилі також наполягають на тому, що оголошення позачергових виборів має відбуватися виключно у правовому полі – відповідно до Конституції України. 

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