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БПП звинувачує команду Тимошенко у блокуванні повернення грошей Лазаренка

Новини » Політика    19.03.2019 - 14:47
БПП звинувачує команду Тимошенко у блокуванні повернення грошей Лазаренка
ФОто: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов вважає, що правоохоронці зробили все для повернення коштів в Україну

Юристи і лобісти лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко зробили все, щоб в Україну не були повернені вкрадені Лазаренком гроші. Про це в кулуарах Верховної ради заявив журналістам голова фракції партії “Блок Петра Порошенка” (БПП) Артур Герасимов, повідомляє РБК-Украина со ссылкой на прес-службу політсили. 

"Я думаю, багато з вас вже читали заяви Юлії Володимирівни Тимошенко стосовно того, що нібито з оточення Лазаренка намагаються знайти якийсь компромат проти неї. Хотів би сказати, що немає жодних потреб витягувати з Лазаренка якийсь компромат на Тимошенко, бо левова частина корупційних коштів, які заарештовані і заморожені американським правосуддям, – це або хабарі, які платила Тимошенко Лазаренку, або результати спільної корупційної бізнес-діяльності Юлії Володимирівни та Павла Івановича”, – сказав голова фракції.

За словами Герасимова, 86 мільйонів доларів США було отримано від компанії "Сомалі Інтерпрайзес", якою на той час володіла Тимошенко разом зі своїм чоловіком. "А це вже більше ніж третина всіх заарештованих американськими правоохоронцями коштів", – додав він.

Голова фракції також вважає, що "українська правоохоронна система робила все для того, щоб якнайшвидше вкрадені Тимошенко-Лазаренко гроші повернулися в Україну і були використані на потребу української армії, на допомогу пенсіонерам, на допомогу малозабезпеченим".

"Але протягом останніх місяців, юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все для того, щоб зірвати мирову угоду Лазаренка з американським правосуддям і затримати і відтермінувати повернення цих мільйонів доларів в Україну", – наголосив Герасимов.

Він заявив, що у чергових заявах Тимошенко бачить "подвійні стандарти".

"Бо на публіку, в телеефірах, Юлія Тимошенко нібито турбується про малозабезпечених, а насправді вимагає від влади скасувати індексацію і підвищення пенсій, не виплачувати чи відтермінувати виплату субсидій, робить все для того, щоб відтермінувати повернення в Україну вкрадених коштів", – наголосив народний депутат.

"Все це у підсумку, – сказав на завершення Артур Герасимов, – призводить до однієї простої речі: до різкого зростання недовіри українців до цієї кандидатки в президенти. Люди їй просто не вірять. І це ми бачимо в усіх регіонах України".

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