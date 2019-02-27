БПП хоче розробити новий закон про незаконне збагачення

У БПП також закликали терміново прийняти новий закон у сесійній залі

Фракция "Блок Петра Порошенко" хочет разработать новый законопроект, в котором статья о незаконном обогащении будет полностью соответствовать Конституции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

Таким образом глава фракции Артур Герасимов прокомментировал вчерашнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - пояснил парламентарий.

Герасимов также призвал все политические силы Верховной рады присоединиться к БПП в разработке этого законопроекта и срочно принимать его в сессионном зале.

Напомним, во вторник Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Таким образом, суд признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, после обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический ущерб, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону.