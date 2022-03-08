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BP слідом за Shell відмовилася від російських нафти і газу

Автор: Сергей Новиков

Транснаціональна нафтогазова компанія BP відмовляється від закупівлі російських нафти і газу. Рішення прийнято через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що компанія BP не буде укладати нові угоди на покупку нафти і газу з Росії. Також вона виходить з усіх спільних нафтогазових проектів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британсько-нідерландська компанія Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. А також повністю йде з ринку Російської Федерації із закриттям близько 400 заправок.

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НафтаГазВійна Росії проти України