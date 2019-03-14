Божок призначений заступником Клімкіна

Божок призначений заступником міністра закордонних справ України

Уволенный с должности главы Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 13 марта, опубликованном сегодня.

"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019", - говорится в документе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Соответствующий указ президента Украины №73/2019 от 13 марта был опубликован на сайте главы государства в четверг, 14 марта.

В сентябре 2017 года Порошенко назначил Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины. С июня 2015 года Егор Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.