У бою під Києвом ЗСУ знищили колону російських танків і БМП

Завдяки експортним протитанковим ракетним комплексам у бою за Київ знищено шість російських танків. Також ЗСУ розбили БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

"Військові однієї з бригад Сухопутних військ підрозділу ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків і один БМП окупантів", - зазначив Залужний.

Раніше повідомлялося, що на чернігівському напрямку тривають активні бойові дії. Українські захисники знищили пункт управління противника і кілька колон колісної і броньованої техніки.

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