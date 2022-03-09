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На чернігівському напрямку ЗСУ знищили пункт управління та кілька колон техніки РФ

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Україна, Середа 09 березня 2022 16:11
На чернігівському напрямку ЗСУ знищили пункт управління та кілька колон техніки РФ Фото: в Чернігівській області знижено декілька колон РФ (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

На чернігівському напрямку продовжуються точитися активні бойові дії. Українські захисники знищили пункт управління супротивника та декілька колон колісної та броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Північ".

Зазначається, що своїми діями ЗСУ вдалося зламати план ворога та зупини наступ.

Проте окупанти постійно обстрілюють мирне населення з артилерії та танків, вдаються до мародерства, а також власні сили, щоб вийти з оточення.

"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, загарбники випустили в Краматорський район Донецької області тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

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