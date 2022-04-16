Бійці ОТУ "Схід" знищили 16 окупантів за добу
Фото: Знищена російська техніка (t.me/suspilnechernihiv)
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відзвітувало про свою роботу на фронті впродовж доби.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ОТУ "Схід" у Facebook.
Українські війська продовжили давати гідну відсіч російським окупантам і сьогодні. Ворог поніс втрати в живій силі та техніці.
"Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:
- особового складу – 16;
- БМП – 2;
- артилерійських систем – 4;
- АТ – 2;
- БПЛА – 3", – йдеться в повідомленні.
До слова, на Сумщині в одному зі звільнених від військ РФ сіл знайшли зарин.
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