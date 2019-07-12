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Бійці Нацгвардії перехопили російський безпілотник на Світлодарській дузі

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 15:56
Бійці Нацгвардії перехопили російський безпілотник на Світлодарській дузі
Фото: бійці НГУ перехопили безпілотник (facebook.com/mvs.gov.ua)

У НГУ зазначають, що безпілотником такого типу коригувався ворожий вогонь під час обстрілу житлових будинків Новолуганського

Бійці Національної гвардії України полку "Азов" на Світлодарській дузі перехопили черговий російський безпілотник типу "Елерон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

 Фото: бійці НГУ перехопили безпілотник

У НГУ зазначають, що саме безпілотником такого типу коригувався ворожий вогонь під час обстрілу житлових будинків Новолуганського.

Бійці Нацгвардії перехопили російський безпілотник на Світлодарській дузі

"Бійці НГУ "Азов" на Світлодарській дузі перехопили черговий російський безпілотник типу "Елерон". За словами азовців, саме безпілотником такого типу коригувався ворожий вогонь як місяць тому, коли загинули бійці "Азову" з позивними Круглий та Максон, так і під час обстрілу н.п. Новолуганське, коли касетними боєприпасами калібру 152 мм було завдано удару по житлових будинках селища", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони заявили, що на Донбасі бойовики пригнічують канали електронного управління безпілотниками, щоб приховати факт переміщення заборонених мінськими домовленостями військової техніки і озброєння.

Як писало РБК-Україна, в кінці червня у непідконтрольних українському уряду районі Донецької області поблизу лінії зіткнення Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ загубила безпілотник дальнього радіусу дії.

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Новини України ДонбасбеспилотникСветлодарскООС
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