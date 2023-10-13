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Боевики ХАМАС при вторжении имели подробные карты военных баз Израиля, - WSJ

Пятница 13 октября 2023 07:54
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Боевики ХАМАС при вторжении имели подробные карты военных баз Израиля, - WSJ Фото: боевики ХАМАС при вторжении имели подробные карты военных баз Израиля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У боевиков движения ХАМАС во время нападения на мирные города Израиля 7 октября были при себе подробные карты городов и военных баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Издание ознакомилось с документами, найденными в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков. Кроме того, некоторые члены ХАМАСа имели при себе тактические руководства с указанием слабых зон бронетехники израильской армии. Все инструкции написаны на арабском языке и свидетельствуют о высокой степени планирования нападения и большом масштабе сбора разведданных.

В одном из документов от 15 июня под грифом "совершенно секретно" содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны провести вторжение.

Документ состоит из 14 страниц, включая карты и аэрофотоснимки кибуца. По плану боевики должны были взять заложников "для переговоров". Отметим, что Мефальсим оказался под ударом боевиков 7 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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