Боевые выплаты за фиктивную службу: новые детали дела 110-й бригады
Военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады объявили новые подозрения по делу о махинациях с боевыми выплатами. Сумма нанесенного государству ущерба превышает 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным прокуратуры, сообщено новые подозрения участникам устойчивого преступного объединения, среди которых - заместитель командира бригады, командир группы материального обеспечения и солдаты.
Заместителю командира и командиру инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, превышение власти, служебный подлог и уклонение от службы. Солдаты подозреваются в участии в преступной организации, растрате средств и самовольном оставлении части.
Следствие установило, что по указаниям старших офицеров военным начисляли полное денежное обеспечение и боевые выплаты за якобы участие в боевых действиях. На самом деле они не появлялись на службе в течение месяцев, а большинство незаконно начисленных средств передавали организатору схемы.
Убытки для государственного бюджета составили более 5,3 млн гривен. Почти 7 млн гривен, изъятые во время обысков, переданы в АРМА. Также арестовано имущество организатора.
Сейчас проверяется возможная причастность к схеме еще более 50 военных.
В ГБР напомнили, что в декабре 2024 года заместителю командира бригады, который создал схемы поборов с бойцов, сообщили о подозрении.
Фото: Военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады объявили новые подозрения (t.me/pgo_gov_ua)
Коррупционный скандал в 110 бригаде
РБК-Украина уже сообщало, в декабре прошлого года правоохранители заочно сообщили о подозрении заместителю командира 110 отдельной механизированной бригады. Его разоблачил подчиненный - тот забрал у чиновника сумку с 1,5 млн гривен, которые, вероятно, были частью коррупционной схемы, и передал ее правоохранителям.
По версии следствия, заместитель командира организовал механизм уклонения от службы за деньги. После разоблачения он якобы пытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что тот самовольно оставил часть с оружием.
В январе о подозрении также сообщили командиру группы материального обеспечения этой же бригады - его считают соучастником схемы.
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