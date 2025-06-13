Боевые выплаты за фиктивную службу: новые детали дела 110-й бригады

Военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады объявили новые подозрения по делу о махинациях с боевыми выплатами. Сумма нанесенного государству ущерба превышает 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

По данным прокуратуры, сообщено новые подозрения участникам устойчивого преступного объединения, среди которых - заместитель командира бригады, командир группы материального обеспечения и солдаты.

Заместителю командира и командиру инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, превышение власти, служебный подлог и уклонение от службы. Солдаты подозреваются в участии в преступной организации, растрате средств и самовольном оставлении части.

Следствие установило, что по указаниям старших офицеров военным начисляли полное денежное обеспечение и боевые выплаты за якобы участие в боевых действиях. На самом деле они не появлялись на службе в течение месяцев, а большинство незаконно начисленных средств передавали организатору схемы.

Убытки для государственного бюджета составили более 5,3 млн гривен. Почти 7 млн гривен, изъятые во время обысков, переданы в АРМА. Также арестовано имущество организатора.

Сейчас проверяется возможная причастность к схеме еще более 50 военных.

В ГБР напомнили, что в декабре 2024 года заместителю командира бригады, который создал схемы поборов с бойцов, сообщили о подозрении.

Фото: Военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады объявили новые подозрения (t.me/pgo_gov_ua)