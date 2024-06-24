"Боевые технологии": Буданов о том, чем может ответить Украина на превосходство РФ в живой силе

Главный разведчик Украины отметил, что таком образом страна заменяет людей на поле боя, когда это возможно, новыми вариантами беспилотников и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Технологии будут иметь важное значение в этой войне, чтобы мы не вели войну до последнего гражданина", - сказал Буданов.

Издание отмечает, что технологии стали ключевыми для одного из важнейших проектов Буданова: вести войну с РФ с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

“Я фанат этого. Я выступаю за это с первых дней войны, откровенно говоря, что пока война будет сдерживаться на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", – отметил он.

Другими словами, российский диктатор Владимир Путин больше не может притворяться перед своим народом, что эта война его не затрагивает.

"Для России на данном этапе это еще не критично, но это привело к тому, что среднестатистический гражданин европейской части РФ наверняка знает и чувствует, что война продолжается, и сам испытал на себе часть взрывов. Сейчас это влияет, даже в небольшом масштабе, на их моральный дух", - резюмировал Буданов.