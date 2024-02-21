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Боевые медики смогут использовать наркотические препараты. Минобороны выдало первую лицензию

Фото: боевые медики смогут использовать наркотические препараты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине выдали первую лицензию на работу с наркотическими средствами и прекурсорами в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, отныне представители Минобороны приобщаются к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения военным частям использовать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова сообщила, что на прошлой неделе была выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами.

"Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - подчеркнула Калмыкова.

Кроме этого, усиление сотрудничества с Гослекслужбой, по ее словам, позволит более эффективно запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Напомним, в Украине заработали мобильные аптеки. Первую из них запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

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