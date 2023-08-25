Боевое слаживание и не только. Гуменюк объяснила, почему участились взлеты вражеских МиГов

В России участились взлеты истребителей МиГов, которые постоянно провоцируют воздушную тревогу в Украине. Таким образом враг испытывает нашу ПВО.

Об этом рассказала Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Во-первых, им нужно боевое слаживание, а во-вторых, надо понимать, что каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", - пояснила Гуменюк.

Стоит отметить, что сегодня, 25 августа, только в течение часа в Украине было дважды объявлено о воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31. В частности самолет является носителем ракеты "Кинжал".

Чем опасны "Кинжалы"

Гиперзвуковые ракеты способны поражать как стационарные, так и надводные объекты, да и вообще являются тяжелыми целями для противовоздушной обороны.

Носителями ракеты "Кинжал" могут быть такие самолеты:

МиГ-31К - несет одну ракету.

Ту-22М - четыре ракеты.

Ту-160 предполагается по 4 на каждом из двух барабанов.

Как рассказывал недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские террористы ежемесячно изготавливаются около 100 ракет различных типов, среди них и Х-47 "Кинжал", однако их запас относительно невелик.

В частности, Игнат отметил, что наши силы ПВО уничтожили уже не одну ракету "Кинжал". К примеру, по состоянию на 12 августа Воздушные силы сбили 13 аэробалистических ракет.