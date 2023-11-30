Бойкот Лаврова и поддержка Украины. Как прошло заседание Совета министров ОБСЕ

При подготовке материала использовались: заявления европейских чиновников, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и заявление делегации Евросоюза в ОБСЕ.

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Российский министр Сергей Лавров прибыл в Скопье накануне вечером. Причем полет оказался более длительным, чем ожидался. Ранее Болгария предоставила разрешение на пролет через ее воздушное пространство. Но требовала, чтобы на борту не было официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая находится под санкциями. Исключение для Лаврова не распространялось на других членов делегации.

В итоге пришлось лететь через Грецию. Но как оказалось, главные "приключения" поджидали российского министра на самом заседании Совета министров ОБСЕ.

Бойкот не ограничился Украиной и странами Балтии

О бойкоте министерской встречи из-за участия Лаврова заранее объявили главы МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Подробнее о причинах читайте в материале "Лаврову место под трибуналом". Главное о встрече министров ОБСЕ и демарше Украины".

Накануне к бойкоту украинских и балтийских коллег присоединится министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"То, что министр иностранных дел России на равных правах с другими партнерами будет участвовать в заседании организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе, в то же время являясь министром иностранных дел страны, которая является агрессором, ответственным за военные преступления в Украине, для нас является неприемлемым фактом", - подчеркнул он.

Тем не менее в Европе есть и те, кто доволен приглашением Лаврова. В частности, глава австрийского МИД Александер Шалленберг приветствовал решение Северной Македонии. В прошлом году он был единственным главой внешнеполитического ведомства, который раскритиковал Совет министров ОБСЕ в Польше без участия Лаврова.

"Как Запад мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни", - объяснил Шалленберг свою позицию.

Премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский называет приезд кремлевского представителя победой. Но победой не России, а ОБСЕ с учетом того, что сейчас поставлена под вопрос жизнеспособность организации.

"Мы должны осознавать, что каждая страна по-своему посылает сообщения о неоправданной агрессии, которую РФ совершила против суверенного государства - Украины", - прокомментировал он бойкот других стран.

Бойкот поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Делегация Евросоюза была представлена на министерской встрече, но вместо него выступала заместитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Раса Остарускайте. Она, в частности, осудила Россию и Белорусь за агрессию против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Скопье, но пробыл на саммите недолго. И покинул его еще до того, как туда добрался Лавров.

Лавров продвигает российские нарративы и просит оставить его в покое

Как только Сергей Лавров взял слово на Совете министров ОБСЕ, зал заседаний в полном составе покинули представители Украины. Демарш поддержали делегации еще нескольких стран. Очевидно потому, что не захотели в очередной раз слушать, как тот продвигает российские нарративы. В частности, глава МИД России жаловался на то, что западные политические элиты "присвоили право вершителей судеб человечества и сделали выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО".

Он также вспомнил об обещании саммита в Бухаресте о том, что Украина и Грузия в будущем присоединятся к Альянсу, чтобы "натравить их на Россию", Майдан 2014 года, минские соглашения, а также об отказе США и НАТО в 2021 году юридически закрепить гарантии безопасности (предусматривали неприсоединение Украины к Альянсу). Стандартный набор нарративов дополнили заявления о якобы разгуле неонацизма.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал его слова лживыми и подчеркнул, что западные лидеры не согласятся на попытку Россию разделить Европу на сферы влияния. А также отметил, что действия Москвы нарушают международный порядок, а попытки переложить вину на других видны невооруженным глазом.

Свою речь Лавров произносил на русском языке. На фразе "одной из ключевых составляющих такой линии стала безоглядная экспансия НАТО на восток, начавшаяся после роспуска Организации Варшавского договора", он прервался и, посмотрев в сторону, сказал по-английски:

"Можете оставить меня в покое, пожалуйста? Спасибо". К кому конкретно обращался Лавров, неясно, но, по всей видимости, кто-то за кадром пытался его отвлечь.

После выступления он сразу покинул заседание. Вероятно, нервозности добавил и тот факт, что ранее на этой неделе Москва говорила о большом интересе в организации двухсторонних встреч, однако на практике сегодня Лавров лишь провел короткую беседу с армянским министром Араратом Мирзояном и предсказуемо "сверил часы" с венгерским коллегой Петером Сийярто. Согласно сообщению российского МИД, с ним также обсуждалась ситуация в Украине.

Украинская реакция на выступление Лаврова

Присутствием Лаврова на Совете министров ОБСЕ российская сторона продолжает пренебрегать международным правом и пытается запятнать репутацию международных институтов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Представитель России в Скопье на заседании ОБСЕ прямо заявил миру, что война является хорошим инструментом внешней политики, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления, что война в Украине должна продолжаться и усиливаться, чтобы те, кто использует насилие и геноцидную военную практику как единственные аргументы своей внешней политики, обязательно должны быть привлечены к дискуссии о принципах взаимной безопасности", - написал он в своем Twitter.

В качестве выхода из ситуации он предлагает:

абсолютную политическую изоляцию России;

приостановку ее членства в международных организациях;

окончательный отказ в предоставлении международной площадки для российской пропаганды.

ЕС осудил агрессию России, а Нидерланды пообещали помощь Украине

В первый день саммита европейских министров делегация ЕС в ОБСЕ опубликовала декларацию с осуждением российской агрессии. Заявление поддержали более 30 стран, в том числе Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Сан-Марино и Украина.

"Мы еще раз призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и полностью и безоговорочно вывести все свои силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.

Партнеры подчеркнули, что безопасность Европы зависит от безопасности Украины, поэтому Евросоюз продолжит оказывать поддержку. ЕС уже мобилизовал 85 млрд евро в виде финансовой, экономической, гуманитарной и военной помощи, и будет в долгосрочной перспективе способствовать выполнению дальнейших обязательств.

"Мы будем поддерживать восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами, включая процесс разминирования", - добавили в ЕС.

Кроме того, Евросоюз продолжит дипломатические усилия, чтобы обеспечить максимально широкую поддержку украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита.

По итогам первого дня саммита министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот объявила о планах выделить дополнительную помощь на 2,5 млрд евро для Украины.

"Нидерланды продолжат оказывать Украине поддержку, сколько потребуется и как потребуется", - заявила она.

Отметим, до этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила о том, что эти средства помогут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать уже поставленные платформы и системы.