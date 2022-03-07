Бойкот імпорту та експорту. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії

"Якщо вторгнення триває, і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить потрібен новий санкційний пакет, нові санкції, нові кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема, відмова від російської нафти та нафтопродуктів. Це можна назвати "ембарго", а можна просто "мораллю", коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію, якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати товари та послуги від цивілізації. Нехай війна їх нагодує", - заявив Зеленський.