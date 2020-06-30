Бойко і Зеленський виходять у другий тур виборів президента, - опитування

Якби президентські вибори відбулися сьогодні, у другий тур вийшли б президент Володимир Зеленський і співголова Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Згідно з даними опитування, за Володимира Зеленського проголосували б 34,6% виборців, що визначилися з вибором, за Юрія Бойка - 20%.

Крім того, у Верховну Раду на цей момент проходять чотири партії. Лідирує "Слуга народу" - 30,3% серед тих, хто визначився з вибором, але значно скоротила відрив від неї "Опозиційна платформа - За життя", за яку готові голосувати 21,8 виборців.

Нагадаємо, раніше гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто вказував, що ті, хто розчарувався в нинішньому президентові, переважно стали прихильниками лідера"Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка.



"Ті 26 відсотків, які розчарувалися у чинному президентові, стали переважно виборцями Бойко. І це саме ті люди, які незадоволені курсом на ЄС", - пояснив експерт.

При цьому гендиректор КМІС зазначив, що "в Україні зросло число людей, які за незалежний шлях і позаблоковість".

В рамках опитування Центром Разумкова було опитано 2017 осіб у всіх регіонах України, окрім Криму та неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,3%.