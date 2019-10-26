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Бойко: влада виявилася не готовою до розведення військ на лінії зіткнення

Новини » Політика    26.10.2019 - 15:45
Бойко: влада виявилася не готовою до розведення військ на лінії зіткнення
Фото: Юрій Бойко (з відкритих джерел)

Бойко вважає, що влада злякалися націоналістичних груп

Влада виявилася не готовою до розведення військ на лінії зіткнення. Про це співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Влада виявилася не готовою діяти рішуче в питанні розведення військ. Злякалися націоналістичних груп і мирний процес знову застопорився. Розведення військ є невід'ємною частиною Мінських угод, це важливий крок на шляху до миру. Кожен виборець, який голосував за мир, має право знати, що робить влада, щоб реалізувати його вибір", - вважає Бойко.

Він також зазначив, що були запущені різні "фейки" про те, що станеться на лінії зіткнення в разі розведення військ.

"Ми, на жаль, так і не отримали зрозумілої відповіді від міністра оборони, що взагалі це значить: чому були фейки запущені - що після розведення військ 30 міст залишаються на неконтрольованій території, що війська опиняться в чистому полі без фортифікаційних споруд. На це відповіді ми не отримали", - зазначив народний депутат.

Бойко також стверджує, що люди двома руками "за" розведення військ.

"Кілька днів тому я був у Золотому (Луганська обл.), яке фігурує у всіх зведеннях і коли зібралися люди - більше 500 людей на площі - я кажу: хто за те, щоб було розведення військ, щоб припинилася стрілянина - і всі підняли руки. Всі "за". Це головне, і це треба виконувати", - резюмував співголова фракції.

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