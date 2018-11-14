Бойко в разі рішення платформи підтримає Рабіновича як єдиного кандидата

Фото: Юрій Бойко

Рішення почати переговори про об'єднання опозиційних сил було прийнято два місяці назад

Рішення політради партії "За життя" про висунення її лідера, народного депутата Вадима Рабіновича єдиним кандидатом на президентських виборах може бути підтримано всім складом "Опозиційної платформи – За життя" у разі відповідного рішення платформи. Про це заявив народний депутат та співголова депутатської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко, коментуючи об'єднання опозиції, в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

"Ми зробили перший крок – почули свого виборця, почули людей, які хочуть об'єднуватися для того, щоб цей режим, який сьогодні накоїв в Україні багато бід, швидше пішов у небуття. Для цього потрібно об'єднатися всім, хто хоче миру в країні, хто хоче відновлення стабільності – всіх тих, хто хоче добра для України", – зазначив парламентарій.

Він також додав, що рішення почати переговори про об'єднання опозиційних сил було прийнято два місяці тому, і переговори тривали весь цей час.

"Відносини з нашими партнерами з "За життя" були непрості, але ми переступили політичні, особисті амбіції заради того, щоб створити єдиний опозиційний фронт, який змете нинішню владу на виборах і поверне країну до нормального розвитку", – впевнений Бойко.

При цьому він підкреслив, що рішення про підписання угоди про об'єднання і створення "Опозиційної платформи – За життя" було правильним, і тепер це очевидно для всіх.

"Я впевнений, що ми на правильному шляху – до нашої політичної платформи приєднуються ще кілька громадських організацій, політичних партій. Якщо політики будуть об'єднуватися і показувати суспільству на власному прикладі, що потрібно діяти згуртовано, то далі за нами піде все суспільство – і це дуже хороший сигнал для всіх громадян. З часом об'єднана платформа трансформується у політичну партію – відповідні переговори ми зараз проводимо, і про результати ви дізнаєтеся вже найближчим часом", – заявив народний депутат.

Політик також підтвердив наміри про висунення єдиного кандидата на вибори в президенти від "Опозиційної платформи – За життя".

"У нас дійсно буде єдиний кандидат від "Опозиційної платформи – "За життя". Зараз ще йдуть дискусії, партія "За життя" висунула Вадима Рабіновича. Якщо буде відповідне рішення платформи – ми його підтримаємо, тому що для нас прізвище не має значення. У нас в країні дійсно біда – і це не просто слова. Ми об'єднуємося, щоб подолати біду і зробити так, щоб Україна стала на шлях розвитку. Я думаю, що протягом листопада питання по єдиному кандидатові буде вирішено", – пообіцяв Юрій Бойко.