Бойко в случае решения платформы поддержит Рабиновича как единого кандидата

Фото: Юрий Бойко

Решение начать переговоры об объединении оппозиционных сил было принято два месяца назад

Решение политсовета партии "За життя" о выдвижении ее лидера, народного депутата Вадима Рабиновича единым кандидатом на президентских выборах может быть поддержано всем составом "Оппозиционной платформы – За життя" в случае соответствующего решения платформы. Об этом заявил народный депутат и сопредседатель депутатской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, комментируя объединение оппозиции в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Мы сделали первый шаг – услышали своего избирателя, услышали людей, которые хотят объединяться для того, чтобы этот режим, который сегодня натворил в Украине много бед, скорее ушел в небытие. Для этого нужно объединиться всем, кто хочет мира в стране, кто хочет восстановления стабильности – всех тех, кто хочет добра для Украины", – отметил парламентарий.

Он также добавил, что решение начать переговоры об объединении оппозиционных сил было принято два месяца назад, и переговоры длились все это время.

"Отношения с нашими партнерами из "За життя" были непростые, но мы переступили политические, личные амбиции ради того, чтобы создать единый оппозиционный фронт, который сметет сегодняшнюю власть на выборах и вернет страну к нормальному развитию", – уверен Бойко.

При этом он подчеркнул, что решение о подписании соглашения об объединении и создании "Оппозиционной платформы – За життя" было правильным, и теперь это очевидно для всех.

"Я уверен, что мы на правильном пути – к нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Если политики будут объединяться и показывать обществу на собственном примере, что действовать нужно сплоченно, то далее за нами пойдет все общество – и это очень хороший сигнал для всех граждан. Со временем объединенная платформа трансформируется в политическую партию – соответствующие переговоры мы сейчас проводим, и о результатах вы узнаете уже в ближайшее время", – заявил народный депутат.

Политик также подтвердил намерения о выдвижении единого кандидата на выборы в президенты от "Оппозиционной платформы – За життя".

"У нас действительно будет единый кандидат от "Оппозиционной платформы – "За життя". Сейчас еще идут дискуссии, партия "За життя" выдвинула Вадима Рабиновича. Если будет соответствующее решение платформы – мы его поддержим, потому что для нас фамилия не имеет значения. У нас в стране действительно беда – и это не просто слова. Мы объединяемся, чтобы преодолеть беду и сделать так, чтобы Украина стала на путь развития. Я думаю, что на протяжении ноября вопрос по единому кандидату будет решен", – пообещал Юрий Бойко.