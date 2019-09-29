Бойко розкритикував проект держбюджету і запропонував альтернативний варіант

Фото: Юрій Бойко (zagittya.com.ua)

Бойко розповів про проект бюджету від ОПЗЖ

Співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко вважає проект держбюджету на 2020 рік несправедливим і антинародним. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає прес-служба ОПЗЖ.

"Коли ми подивилися на бюджет-2020, і якщо у когось ще були ілюзії, що прийшла нова влада, будуть зміни, поліпшення, розвиток, то, якщо б не помінялися особи, то це був би бюджет Яценюка і Гройсмана. Ми подали альтернативний варіант", - сказав Бойко.

Він запевнив, що в проекті бюджету від ОПЗЖ враховані необхідні людям соціальні виплати, збільшено прожитковий мінімум, підняті мінімальні зарплати, пенсії.

"Ми змінили бюджет по зниженню тарифів, по збільшенню мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Ми знаємо, і показали, де взяти ресурси на це", - зазначив народний депутат.

Політик також звернув увагу на деякі цифри: 28 млрд гривень в новому проекті бюджету влада передбачила на РНБО, а сумарний бюджет на силовиків, включаючи армію, - 245 млрд грн.

"Це більше, ніж на охорону здоров'я, освіту, науку і соцвиплати разом узяті. Як можна голосувати за такий бюджет? Ми будемо вносити свої зміни. Бюджет несправедливий і антинародний, його не можна приймати. Зрозуміло, що немає ідеальних бюджетів, але затягувати пояси за рахунок знедолених не можна. Не можна збільшувати виплати на якісь нові правоохоронні структури, які начебто будуть чесними, і начебто будуть боротися з корупцією. Ми вже бачили, як це відбувалося. Будувати поліцейську державу у бідному суспільстві ми не дамо", - підкреслив нардеп.