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Бойко продовжує впливати на роботу "Київгазу", - журналіст

Новини » Політика     13.01.2020 - 13:12
Бойко продовжує впливати на роботу "Київгазу", - журналіст
Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко продовжує влити на роботу компанії

Співголова фракції "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко продовжує влити на роботу і, ймовіно, контролювати корупційні схеми в компанії "Київгаз", не дивлячись на відставку Сергія Горового, який доводиться зятем політику. Про це повідомляє київський журналіст Олександр Зубченко на своїй сторінці в Facebook.

У розслідуванні журналіста підкреслюється, що після відставки Горового, його місце зайняв Олексій Сак, який має багаторічної досвід роботи в правоохоронних органах і спецслужбах.

Бойко продовжує впливати на роботу &quot;Київгазу&quot;, - журналіст

"Боровся з легалізацією злочинних доходів в управлінні" К "СБУ. Досконально знає, хто і скільки відмив. Зараз займається юридичною діяльністю. Керівник департаменту адміністративних та дозвільних процедур адвокатської компанії" АКТIO ", - повідомляє Зубченко.

На його думку, "великий досвід контррозвідувальну діяльність в сфері боротьби з економічною злочинністю Олексій блискуче реалізує в сфері" технічних дозволів "на підключення до газової мережі. Крім того, за даними журналіста, Сак вже влаштував у компанію дружину, сестру, інших довірених людей.

За даними журналіста, суть корупційних схем полягає в тому, що для отримання необхідної документації на підключення газу треба заплатити від десяти до п'ятдесяти тисяч доларів.

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