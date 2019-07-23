Бойко: спроба фальсифікації виборів на 49 окрузі - брудна політична боротьба

Спроби фальсифікувати вибори на 49-му окрузі – це продовження брудної політичної боротьби опонентів "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ). Про це заявив співзасновник партії Юрій Бойко, передає офіційний сайт політсили.

"Абсолютно зрозуміла ситуація, коли не можуть змиритися з поразкою. Але найбільше насторожує легковажність членів Окружної комісії 49 округу, коли в робочий час покидають засідання і не виконують своїх прямих функцій. Це порушення законодавства, і якщо вони зараз не схаменуться, то їм доведеться відповідати. Вже оформлені заяви в правоохоронні органи. Приклад президентської кампанії повинен був остудити гарячі голови, які хочуть порушити законодавство. Їм потрібно схаменутися, повернутися і виконати свій професійний обов'язок. І не займатися якимись інсинуаціями на догоду кандидату, що програв", – підкреслив політик.

За його словами, це продовження брудної політичної боротьби, яку протягом парламентської кампанії вів проти них "Опозиційний блок".

"Були і фейкові борди, і фальшиві ролики нібито від мене. Але це їх не врятує. Програли – майте мужність визнати це. Не змушуйте людей ризикувати своєю свободою. Не підставляйте їх!", – підкреслив Бойко.

Він також зазначив, що команда юристів партії пильно стежить за всіма порушеннями, які нині відбуваються стосовно кандидатів-мажоритарників від ОПЗЖ в окружних і дільничних комісіях.

"Ми не дамо вкрасти жоден голос, відданий виборцями за наших кандидатів. Ми ще раз попереджаємо членів окружних і дільничних комісій – виконайте свою роботу чесно і не порушуйте закон, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність", – підсумував Бойко.