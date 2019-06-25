Бойко: ОПЗЖ - єдина сила, здатна відновити мир

Фото: Юрій Бойко (прес-служба)

Бойко назвав головне завдання політичної сили

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) є єдиною політичною силою, яка послідовно виступає за мирне врегулювання конфлікту і має конкретний план по досягненню миру. Про це в коментарі журналістам заявив співзасновник ОПЗЖ Юрій Бойко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Головне завдання для нашої політичної сили – припинити збройне протистояння на південно-сході країни, домогтися миру в Україні. Це вимоги людей, які втомилися від війни. Досягти цього можна шляхом прямих переговорів у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва. Виконавши зобов'язання за Мінськими угодами, припинивши економічну блокаду Донбасу", – сказав Бойко.

Він зазначив, що збройний конфлікт, що триває вже 6-ий рік, торкнувся значної частини території Донецької і Луганської областей, призвів до загибелі тисяч мирних жителів, зруйнована значна частина інфраструктури та систем життєзабезпечення.

"Біженці, внутрішньо переміщені особи, не вирішені на законодавчому рівні проблеми переселенців, дітей війни, величезна кількість неконтрольованої зброї на руках – все це наростає як сніжний ком і вимагає прийняття невідкладних заходів. Повсюдно порушуються базові права людини", – зазначив політик.

Тим часом, за його словами, замість дієвих рішень з питань миру, нова влада у своїх поїздках "по парижах та брюсселях" займається піаром, повторюючи тексти Порошенка.

"Схоже, що величезний кредит довіри до нового президента скоро виллється у відсотки по кредиту. Люди чекають рішучих дій з боку новообраної влади. Але поки мало що змінилося в її риториці. Ми, як відповідальна політична сила можемо і готові взяти на себе рішення щодо врегулювання збройного конфлікту на південному сході України. Повернути в країну мир, повернути території і людей", – резюмував Бойко.