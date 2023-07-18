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Боится войны. Президент Южной Африки нашел новую причину не арестовывать Путина

Фото: Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Арест в ЮАР российского диктатора Владимира Путина во исполнение ордера, который выдал Международный уголовный суд, был бы "равносильным" объявлению войны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы, которое приводит Yahoo News.

Дипломатическая дилемма ЮАР разыгрывается в суде, где ведущая оппозиционная партия Демократический альянс пытается навязать правительству позицию по задержанию и передаче Путина Международному уголовному суду, если он ступит на землю ЮАР.

Позиция Рамафосы

Но в ответном письме под присягой Рамафоса назвал заявление окружного прокурора безответственным и сказал, что на карту "поставлена" национальная безопасность страны.

"Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны", - сказал он.

Он добавил, что было бы несовместимо с Конституцией ЮАР рисковать вступлением в "войну" с Россией. По словам Рамафосы, ЮАР добивается освобождения от выполнения требования суда в соответствии с правилами МУС на том основании, что проведение ареста может "угрожать" безопасности, миру и порядку в государстве.

Подписанные в июне и первоначально обозначенные как "конфиденциальные", письменные показания Рамафосы были опубликованы во вторник после того, как суд постановил обнародовать соответствующие документы.

Саммит БРИКС в ЮАР

В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). Однако визит Путина до сих пор под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест по делу о депортации украинских детей.

Согласно законодательству, Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пытается обеспечить иммунитет диктатору.

Заместитель президента ЮАР Пол Машатайл заявил в недавних интервью, что правительство пытается убедить Путина не приезжать, но пока безуспешно.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

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