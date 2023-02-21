Боится за Крым? Путин жалуется, что Украина открыто заявляет о намерении отвоевать остров

"Те, кто спланировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, четко понимали, что следующая цель - удар по Крыму, мы это знали и понимали, а Киев об этом открыто говорит", - заявил Путин.

Также глава Кремля заявил цинично о "защите своих людей и своего дома".

Напомним, недавно в украинской разведке рассказали о неизбежной деоккупации Крыма.

Добавим, как ранее заявили в США, Украина имеет право атаковать российские военные объекты в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.