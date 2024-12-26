Бои идут в городской застройке. В ВСУ объяснили важность Часового Яра для врага

В Часовом Яру Донецкой области продолжаются бои в городской застройке, кроме сегодняшнего дня. Враг накапливает резервы напротив города и в окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Там тоже идут бои в городской застройке, но следует отметить, что вот в течение именно этих суток, где-то с утра предыдущих именно в Часовом Яру боестолкновений не зафиксировано. Но россияне сейчас накапливают резервы напротив города и в окрестностях для дальнейших штурмовых действий", - рассказал Трегубов.

Почему Часов Яр важен для России

По словам Трегубова, Часов Яр является городом на возвышенности, из которого открывается вид и дорога в сторону Славянско-Краматорской агломерации, что делает его одним из главных направлений для врага. Фактически, населенный пункт является господствующей высотой, которая позволяет Силам обороны эффективно удерживать его и наносить врагу огромные потери.

"На этой неделе в целом основные бои идут вдоль канала Северский Донец - Донбасс. И отмечаем, что одной из основных целей противника на территории Часового Яра является завод огнеупорных материалов. Враг постоянно пытается там инфильтроваться, сейчас украинские воины там ему наносят поражения и отражают атаки", - добавил он.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), только за минувшие сутки, 25 декабря, на фронте состоялось 217 боевых столкновений. На Краматорском направлении россияне 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.