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Бои продолжаются. Пограничники показали кадры ожесточенных столкновений в Бахмуте

Фото: пограничники держат оборону в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте. Пограничники показали кадры одного из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

На кадрах, опубликованных пограничниками, зафиксирован один из боев в городе-крепости. Украинские защитники показали, как отбивают атаки российских окуупантов.

В то же время пограничники опровергли фейковые заявления россиян о якобы захвате Бахмута.

"Крепость Бахмут. Стоим", - отметили пограничники.

Напомним, в Министерстве обороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная. По словам замминистра Анны Маляр, большие потери не останавливают оккупантов.

Однако аналитики ISW отмечают, что темпы российского наступления в Бахмуте продолжают снижаться.

Также в ISW добавляют, что ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута и продолжают удерживать сам город.

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