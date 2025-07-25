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Бои шли на 12 направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте и показал карту

Иллюстративное фото: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и два пункта управления противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 25 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.

 

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Катериновки.

На Покровском направлении остановлено 57 штурмов в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино и не только.

На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка - в направлении Темировки и Александрограда.

 

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении отбита одна атака в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

 

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 1,047 единиц живой силы. За минувшие сутки потери российских террористов составили еще 980 солдат. Также Силы обороны обезвредили:

  • три танка;
  • пять боевых бронированных машин;
  • 31 артиллерийскую систему;
  • два средства противовоздушной обороны (ПВО).

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