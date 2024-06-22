Бои ведутся на нескольких направлениях фронта. Новая сводка Генштаба

"С начала этих суток уже произошло 53 боевых столкновения. Захватчики совершили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - говорится в сообщении.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении с начала суток произошло уже восемь атак врага в районах Степной Новоселовки, Мясожаровки и Стельмаховки. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед ВСУ отбито, два штурмовых действия продолжаются. Ситуация контролируется.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. В настоящее время враг 13 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Верхнекаменского, Спорного и Раздолевки. Семь атак российских захватчиков отражены, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого идет боестолкновение. Украинские защитники надежно держат оборону на данном участке и дают достойный отпор агрессору.

Подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка - Торецк. Бой продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину территории. За сегодняшний день уже произошло 21 боевое столкновение. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровска. Девять атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Кураховском направлении три штурмовых действия противника вблизи Георгиевки и Парасковеевки успеха не имели.

На Времевском направлении успеха не имела атака врага у Старомайорского, еще один бой продолжается возле Водяного.

На Ореховском направлении потерпело неудачу штурмовое действие оккупационных войск в районе Работино. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Малой Токмачки и Каменского.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.