Бои под Кременной. Сырский показал, как гранатометчики "работают" по позициям врага

Украинские защитники продолжают сдерживать штурмы оккупантов на Лимоно-Купянском направлении. В частности, активные бои идут в Серебрянском лесу под Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Командующий показал работу бойцов роты огневой поддержки Ковельского батальона Волынской бригады терробороны (100 ОБрТрО).

На опубликованном видео защитники отрабатывают из гранатометов по вражеским позициям в Серебрянском лесу в Луганской области.

Стоит отметить, что бои в Серебрянском лесу идут уже длительное время. Прошлой осенью, когда ВСУ заходили из освобожденного Лимана, лесничество рассматривалось как плацдарм наступления на Кременную. Но российские войска подтянули свои резервы.

Бои на Лимано-Купянском направлении

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты не покидают возможности прорвать оборону ВСУ в Луганской области. В последние недели бои на Лимано-Купянском направлении снова активизировались.

Также аналитики ISW проанализировали геолокационные кадры российских оккупантов, которые свидетельствуют, что те продвинулись восточнее Котляровки в Харьковской области.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на указанном направлении не наблюдается значительного обострения, хотя продолжаются интенсивные бои.

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