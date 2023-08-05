Бої під Кремінною. Сирський показав, як гранатометники "працюють" по позиціях ворога

Українські захисники продовжують стримувати штурми окупантів на Лимоно-Куп'янському напрямку. Зокрема, активні бої точаться у Серебрянському лісі під Кремінною у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Командувач показав роботу бійців роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (100 ОБрТрО).

На опублікованому відео захисники відпрацьовують з гранатометів по ворожих позиціях у Серебрянському лісі у Луганській області.

Варто зазначити, що бої у Серебрянському лісі точаться вже тривалий час. Минулої осені, коли ЗСУ заходили зі звільненого Лимана, лісництво розглядали як плацдарм наступу на Кремінну. Але російські війська підтягнули свої резерви.

Бої на Лимано-Куп'янському напрямку

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти не покидають можливості прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Останніми тижнями бої на Лимано-Куп'янському напрямку знову активізувалися.

Також аналітики ISW проаналізували геолокаційні кадри російських окупантів, які свідчать, що ті просунулися на схід від Котлярівки у Харківській області.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що на вказаному напрямку не спостерігається значного загострення, хоча тривають інтенсивні бої.

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