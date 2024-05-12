Бои под Харьковом. Украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций, - подразделение НГУ
В Харьковской области, где российские оккупанты предпринимают попытки наступательных действий, защитникам Украины пришлось отойти с нескольких своих позиций, в результате чего один населенный пункт полностью отошел под контроль войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения Нацгвардии "Омега".
По сообщению от бойцов 2-го отдельного отряда Центра спецназначения, на Харьковском направлении идут тяжелые бои.
"Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.
Боец на опубликованном видео говорит, что украинские военные покинули один населенный пункт. Какой именно, не уточняется.
"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под оккупацию, под российский контроль. Сейчас, к восьми часам вечера, идут бои за населенный пункт Глубокое, ведущий к дамбе Травянского водохранилища. Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТРО, "Кракена" держат этот населенный пункт", - сказал военный.
Ситуация на Харьковском направлении
По словам президента Владимира Зеленского, оборонные операции украинских военных продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. "Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая сообщил, что на Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершал атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.
Институт изучения войны (ISW) в отчете за 11 мая подтвердил, что российские войска захватили Пыльную и продвинулись к югу от населенного пункта. Также ISW склонен считать, что оккупанты захватили Стрелечью, Красное и Борисовку, но еще не наблюдал геолокационного подтверждения этой оценки.
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