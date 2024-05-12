Бои под Харьковом. Украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций, - подразделение НГУ

В Харьковской области, где российские оккупанты предпринимают попытки наступательных действий, защитникам Украины пришлось отойти с нескольких своих позиций, в результате чего один населенный пункт полностью отошел под контроль войск РФ.

По сообщению от бойцов 2-го отдельного отряда Центра спецназначения, на Харьковском направлении идут тяжелые бои.

"Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.

Боец на опубликованном видео говорит, что украинские военные покинули один населенный пункт. Какой именно, не уточняется.

"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под оккупацию, под российский контроль. Сейчас, к восьми часам вечера, идут бои за населенный пункт Глубокое, ведущий к дамбе Травянского водохранилища. Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТРО, "Кракена" держат этот населенный пункт", - сказал военный.

Ситуация на Харьковском направлении