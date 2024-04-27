RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бои за Очеретино. Россияне штурмуют четырьмя бригадами, ВСУ ввели дополнительный резерв

Фото: ВСУ ввели дополнительный резерв возле Очеретинского района (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Очеретино в Донецкой области. В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сказал Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица", сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Предпринимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны. Чтобы развить этот тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ", - сказал Назар Волошин. ОСУВ "Хортица" на марафоне.

По его словам, украинские военные принимают меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретиным. В этих целях также введены дополнительные силы и средства из резерва.

Ситуация на фронте

В районе села Очеретино продолжаются тяжелые бои. ВСУ не контролирует треть его территории, она находится под постоянным огневым контролем.

По данным ISW, военные РФ продвигаются на фронте в Донецкой области, в том числе к северо-западу от Авдеевки. Также фиксируются намерения врага обойти Времен Яр и создать условия для окружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине