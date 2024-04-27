Бои за Очеретино. Россияне штурмуют четырьмя бригадами, ВСУ ввели дополнительный резерв

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Очеретино в Донецкой области. В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ.
Об этом сказал Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица", сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Предпринимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны. Чтобы развить этот тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ", - сказал Назар Волошин. ОСУВ "Хортица" на марафоне.
По его словам, украинские военные принимают меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретиным. В этих целях также введены дополнительные силы и средства из резерва.
В районе села Очеретино продолжаются тяжелые бои. ВСУ не контролирует треть его территории, она находится под постоянным огневым контролем.
По данным ISW, военные РФ продвигаются на фронте в Донецкой области, в том числе к северо-западу от Авдеевки. Также фиксируются намерения врага обойти Времен Яр и создать условия для окружения.
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