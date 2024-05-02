Бои за Очеретино под Авдеевкой. Врагу удалось прорваться и закрепиться, ВСУ ввели резервы

"Ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем врага, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Там продолжаются тяжелые бои, ВСУ контролируют эту ситуацию", - сказал он.

Как и ранее спикер напомнил, что враг бросил на штурмы Очеретино до четырех бригад. В свою очередь Силы обороны Украины принимают меры для стабилизации ситуации на этом направлении, в частности, для возвращения под контроль Очеретино.

"С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва", – отметил Волошин.

скриншот deepstatemap.live