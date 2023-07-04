Бои у Антоновского моста: может ли удар ВСУ обвалить оборону РФ до самого Крыма

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ситуацию возле Антоновского моста нужно оценивать осторожно, ориентируясь исключительно на официальные данные. Однако есть весомый фактор, который позволяет надеяться на то, что с отчаянными бойцами на левом берегу будет все хорошо.

"Это артиллерия. У нас мощный состав артиллерийских сил и средств на правом берегу, на господствующих высотах. И у нас есть возможность мгновенно выявлять вражеские артпозиции, превращая их в пепел. Как и поддерживать действия Сил обороны путем доставки всего необходимого на скоростных катерах", - считает эксперт.

Рассчитывать на то, что в этом районе украинские силы нанесут настолько сильный удар, что противник посыплется до самого Крыма, пока рано.

"Мы сейчас говорим о расширении плацдарма. Пока не будет завершен процесс его формирования хотя бы за счет освобождения Олешек, можно говорить, что мы наблюдаем лишь начальную фазу. В перспективе она может вылиться во что-то большее, но сейчас это точно не уровень контрнаступления, а создание первых предпосылок для более масштабных действий на левом берегу Херсонской области", - считает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Бои на левом берегу в районе Антоновского моста (фото deepstatemap.live)

Антоновский мост

Бои на левом берегу Днепра возле Антоновского моста активизировались с уходом "большой воды", вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС. По данным британской разведки, переброска на левый берег возобновилась еще 23 июня.

По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в этом районе ведется мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейную борьбу, а украинским бойцам нужна информационная тишина.

По ее словам, противник пытается вернуться на позиции возле Антоновского моста, несмотря на то, что ВСУ их постоянно зачищают.