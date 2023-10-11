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Бои за Авдеевку. В ВСУ сообщили о десяти отбитых вражеских атаках в районе города

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские войска продолжают держать оборону в районе Авдеевки (Донецкая область), за сегодня было отбито 10 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Враг атакует на Авдеевском направлении, применяет иногда одну пехоту и на некоторых направлениях гонит в бой достаточно много техники", - говорится в заявлении.

Штупун пояснил, что только в Донецкой области военные оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сегодня уничтожили более 50 единиц военной техники врага, в частности, как минимум 23 танка. Он добавил, что завтра будут более точные цифры.

Также на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага только в районе города Авдеевка. Также там было зафиксировано более 10 авиационных ударов.

Ситуация вокруг Авдеевки

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении российские захватчики силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Сегодня начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне пошли в массированное наступление в районе Авдеевки (Донецкая область). Украинские военные подвели более 60 единиц вражеской техники, такого еще ни разу не было в этом направлении.

О том, что происходит вокруг города, который называют "воротами в Донецк" и какова цель россиян, - читайте в материале РБК-Украина.

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