Бои за Авдеевку продолжаются: ВСУ отходят с разрушенных позиций, несколько бойцов попали в плен

Ход боев в Авдеевке

"В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли", - говорится в заявлении.

По словам Тарнавского, враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытается продавить нашу оборону.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окружающих населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское.

Часть бойцов попала в плен

Сообщается, что из разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

"Подчеркиваю, приоритет - сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен", - написал командующий.

Он добавил, что Украина будет бороться за освобождение каждого собрата.

Пожар на коксохиме

Также Тарнавский сообщил, что эвакуация раненых затруднена непрерывными обстрелами, но осуществляется. Сейчас нашим защитникам перебрасываются необходимые резервы.

"Действенным также остается снабжение боеприпасов. Подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой", - пишет командующий.

Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Потери россиян

Тарнавский пояснил, что для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания", львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку.

Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевую бронемашину (1 января - 15 февраля 2024 г.).

Командующий добавил, что Авдеевская оборонительная операция продолжается, а враг платит самую высокую цену.

Бои за Авдеевку

Напомним, ситуация в районе Авдеевки продолжает оставаться критической. Россияне бросили все силы в попытках захватить город. Они активно используют свою наземную технику и авиацию в штурмах позиций украинских защитников.

Между тем бойцы ВСУ продолжают держать оборону и активно уничтожают врага. Как рассказали сегодня в Третьей отдельной штурмовой бригаде, их бойцы уже обезвредили более четырех тысяч российских солдат.

В некоторых местах в районе города на шестерых наших защитников приходится сотня оккупантов.

Более подробно о ситуации вокруг города в интервью РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.