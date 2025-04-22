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Боялся "обнуления": на Покровском направлении россиянин попросился в плен (видео)

Вторник 22 апреля 2025 19:20
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Боялся "обнуления": на Покровском направлении россиянин попросился в плен (видео) Иллюстративное фото: на Покровском направлении россиянин попросился в плен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины на Покровском направлении взяли в плен российского военного-контрактника, который сдался добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Нацгвардии.

Как стало известно после допроса, 23-летний житель Омска подписал контракт в феврале этого года, находясь в СИЗО за кражу. Воевать его "уговаривал" угрозами знакомый.

На Покровском направлении россиянин получил задание захватить позицию. Во время перемещения к точке вся его группа была уничтожена.

Сам он получил ранения, но не смог вернуться, потому что для него это означало бы так называемое "обнуление". Поэтому, увидев дрон "Спартана", оккупант начал сигнализировать, что хочет сдаться в плен.

Пленные россияне

Напомним, вчера, 22 апреля, на Купянском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую группу пехоты.

Также недавно украинские десантники взяли в плен очередную группу оккупантов в Курской области. Сдались сразу девять россиян.

Ранее бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").

Также недавно бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

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