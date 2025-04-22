Боялся "обнуления": на Покровском направлении россиянин попросился в плен (видео)

Бойцы бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины на Покровском направлении взяли в плен российского военного-контрактника, который сдался добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Нацгвардии.

Как стало известно после допроса, 23-летний житель Омска подписал контракт в феврале этого года, находясь в СИЗО за кражу. Воевать его "уговаривал" угрозами знакомый.

На Покровском направлении россиянин получил задание захватить позицию. Во время перемещения к точке вся его группа была уничтожена.

Сам он получил ранения, но не смог вернуться, потому что для него это означало бы так называемое "обнуление". Поэтому, увидев дрон "Спартана", оккупант начал сигнализировать, что хочет сдаться в плен.