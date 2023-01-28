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Боятся ВСУ? В российском Брянске готовят школы для солдат "на случай ЧП"

Фото: в российском Брянске готовят школы для размещения солдат (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Брянске готовят несколько школ для мест дислокации оккупантов. Как объясняет местная власть, военные нужны в учебных заведениях "на случай ЧП".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Так, местное управление образования Брянского района поручило подготовить как минимум шесть местных школ для размещения военнослужащих.

"МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать", - говорит глава УО Алла Азаркина.

Интересно, что школы, которые поручили подготовить к размещению военных, работают в очном режиме. Журналисты теряются в догадках, как дети будут учиться, если военных там разместят.

Отметим, Брянская область находится на границе с Украиной и Беларусью. В последнее время россияне все чаще стали сообщать о "взрывах" и "атаках", происходящих в регионе. Например, 2 января, произошли "хлопки" в Климовском районе Брянской области РФ. Известно о повреждении энергетического объекта, в поселке пропал свет. А 14 января по словам россиян, произошла "атака" на одну из крупнейших электроподстанций Брянска. При этом в Брянской области начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения.

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Российская ФедерацияБрянская область